Православие в Черногории: новые вызовы и старые соблазны

События, происходящие в религиозной жизни Черногории, невозможно понять и адекватно оценить без краткого экскурса в прошлое. Почти тридцать лет назад, в начале 1990-х годов, в Черногории стали активны сторонники независимости (автокефалии) Черногорской церкви.

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Их деятельность усиливалась по мере ослабления центральной власти, особенно после того, как в результате политического кризиса 1991 года Югославия распалась, а четыре из шести входивших в ее состав республик — Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония объявили о своей самостоятельности. В начале XXI века в Югославии оставалось лишь две республики: Сербская и Черногорская. Однако уже в 2006 году, после черногорского референдума о независимости от Сербии, политический проект Югославия окончательно стал достоянием прошлого. Первые попытки раскола Политические пертурбации не могли не затронуть и Сербскую православную церковь (СПЦ), чья юрисдикция распространялась и на православное население Черногории. Сепаратистские настроения среди части верующих республики в XXI веке получили поддержку официальных властей Черногории. Впрочем, о своем "автокефальном" статусе деятели так называемой Черногорской православной церкви громко заявили еще в 1993 году, избрав своим предстоятелем (в сане митрополита) архимандрита Антония, а после его кончины в 1996 году — бывшего священника Константинопольского патриархата Мираша Дедеича, принявшего монашеский постриг с именем Михаил. Рукоположение и возведение Михаила на кафедру состоялись в 1998 году, причем в епископский сан его избирали представители неканонического болгарского "альтернативного синода" во главе с Пименом. Стоит отметить, что когда болгарские раскольники проводили свою интронизацию Пимена, то в качестве гостя на этом мероприятии присутствовал Филарет — скандально известный лидер Украинской православной церкви Киевского патриархата (УКП КП), изверженный из сана и анафематствованный Архиерейским собором Московской патриархии. Не случайно, думается, что именно УКП КП начиная с 1990-х годов находилась в евхаристическом общении (возможность совместного причастия) с Черногорской православной церковью, деятели которой неизменно и последовательно разыгрывали националистическую карту, выступая сторонниками выхода Черногории из конфедерации с Сербией.

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Активным противником подобного развития событий был и остается митрополит Черногорский и Приморский СПЦ Амфилохий. По существу, митрополит Амфилохий, православный "традиционалист" и видный богослов, выступал и выступает против "национализации" церкви. Он не желал содействовать политическому руководству Черногории, заинтересованному в официальном признании Черногорской православной церкви. Его выступления часто критикуются активистами правящей ныне Демократической партии социалистов Черногории (наследница Союза коммунистов Черногории), во главе которой стоит президент страны Мило Джуканович. Сторонник полной евроинтеграции и членства своей страны в НАТО, Джуканович поддержал и закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", рассматривавшийся в декабре 2019 года Скупщиной (парламентом) Черногории. Позиция СПЦ и митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия светскими властями была проигнорирована. Суть нового закона Новый закон угрожает изъятием в пользу государства земель и имущества СПЦ на территории Черногории. Речь идет о "религиозных объектах", построенных и приобретенных из доходов государства и бывшие в государственном владении до 1 декабря 1918 года. Это также касается тех объектов, в отношении которых нет доказательств о праве владения ими религиозными объединениями. Таким образом, СПЦ может потерять то, чем сейчас владеет (всего на территории Черногории СПЦ принадлежит 650 святынь, включая особо чтимый монастырь Острог). Обвиняя СПЦ в "религиозной монополии", президент Джуканович, по мнению ряда аналитиков, задался целью создать новую церковь. Фундаментом для нее и должна стать Черногорская православная церковь, для которой Джуканович собирается добиваться томоса об автокефалии, не скрывая, что действует по кальке украинских властей. Однако стремления президента Черногории, вызванные политическими соображениями, вовсе не отражают настроения большинства православных верующих его страны. В первые же дни после объявления о принятии и утверждении закона в Черногории прошли массовые акции протеста (в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич); верующие заблокировали несколько городов и дорог. Настроения в православном мире Сложившаяся ситуация болезненно переживается в православном мире, особенно там, где церковные распри оказались связаны с политическими амбициями светских деятелей. Так, митрополит Онуфрий, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины (Московского патриархата), 4 января 2020 года направил Патриарху Сербскому Иринею специальное письмо, в котором утверждал:

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