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Глава Пентагона 26 июня обсудит с генсеком НАТО вывод части войск США из Германии

Глава Пентагона Эспер обсудит в пятницу с генсеком НАТО вывод части войск США из Германии - Помпео.

Теги
СШАГерманияСтолтенберг, ЙенсЭспер, Марк
СМИ: встреча по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне отменена
Переговоры должны были пройти 27 июня
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