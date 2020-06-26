Франция, Германия и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии

ТАСС, 26 июня. Франция, Германия и Италия выступили с призывом к сторонам конфликта в Ливии и действующим там иностранным игрокам немедленно прекратить боевые действия на территории государства. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении внешнеполитических ведомств этих трех стран.

"Столкнувшись с растущей угрозой ухудшения ситуации в Ливии и региональной эскалации, Франция, Германия и Италия призывают все стороны ливийского конфликта немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и приостановить наращивание военных сил по всей стране", - отмечается в заявлении.

Страны также призывают иностранных участников положить конец любому вмешательству и полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое было введено ранее по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Министерства трех государств приветствуют быстрое завершение переговоров в военном комитете в формате "5+5" (по пять представителей от каждой стороны) под эгидой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), направленных на достижение договора о прекращении огня.

В заявлении говорится, что прекращение боевых действий "является важным элементом для создания условий, необходимых для эффективного возобновления межливийского политического диалога, который позволит обеспечить долгосрочное разрешение конфликта".