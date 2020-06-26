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МИД Индии: отказ Китая отводить войска от границы в Ладакхе будет иметь последствия

Именно действия КНР привели к напряженности в регионе, указали в ведомстве

ТАСС, 26 июня. МИД Индии в четверг предупредил Китай, что его нежелание выполнять двусторонние договоренности об отводе войск от линии действительного контроля в Восточном Ладакхе приведет к негативным последствиям для отношений двух стран. Об этом заявил в пятницу официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Анураг Шривастава, слова которого приводит газета The Times of India.

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"Мы ожидаем, что китайская сторона понимает это и обеспечит скорейшее восстановление мира и спокойствия на границе", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что "сохранение сложившейся ситуации [в результате военного противостояния в Ладакхе] нанесет ущерб развитию двусторонних отношений".

"С начала мая Китай сосредоточивает войска и вооружения вдоль линии действительного контроля на востоке Ладакха. Это не соответствует положениям наших двусторонних договоренностей, - заявил Шривастава. - Точно установлено, что именно действия Китая привели к напряженности в регионе и к столкновениям, в результате которых погибли военнослужащие двух стран".

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