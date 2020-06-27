Власти США не комментируют статью NYT о России в Афганистане

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ), министерство обороны и аппарат директора Национальной разведки в субботу отказались комментировать публикацию газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих.

"Мы не комментируем якобы имевшие место внутренние обсуждения в СНБ", - отметил руководитель пресс-службы СНБ Джон Эллиот, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать статью газеты, а также реакцию на нее российских властей.

"У нас нет ничего для вас по этому вопросу", - отметили в пресс-службе аппарата директора Нацразведки США. Аналогичный ответ корреспондент ТАСС получил и в пресс-службе Пентагона.

Публикация и реакция на нее РФ

The New York Times выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. По данным издания, такие выводы разведки были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

В субботу в МИД России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию, заявили, что она является вбросом американской разведки. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь". На Смоленской площади также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. В МИД РФ предположили, что такие действия могут быть связаны с тем, что разведывательным службам США "не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами".

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации американских США о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.