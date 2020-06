Коломойский просит прокуратуру открыть дело против Порошенко после выхода книги Болтона

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Владимир Лысенко подал заявление генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, в котором попросил возбудить дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Такое требование обосновывается фактами из книги мемуаров экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который рассказал, что Порошенко настаивал ввести американские санкции против Коломойского.

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований [Украины] сведения по факту совершения бывшим президентом Украины, а ныне народным депутатом Украины Порошенко Петром Алексеевичем уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины [статья "Злоупотребление влиянием"]", - сказано в заявлении адвоката, текст которого в субботу опубликовало украинское агентство УНИАН. В документе также содержится просьба признать Коломойского потерпевшим по делу.

В обосновательной части заявления защитник ссылается на факты, приведенные в книге Болтона, которые касаются просьбы Порошенко о введении санкций США против Коломойского. "По мнению моего доверителя, Коломойского Игоря Валерьевича, из упомянутой выше книги Болтона считается, что Порошенко Петр Алексеевич, пребывая в должности президента Украины, в августе 2018 года во время личной встречи с Джоном Болтоном предложил последнему противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок американского оружия и в обмен на это попросил Болтона повлиять на должностных лиц иностранного государства, в частности, на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа <...> применить международные санкции к гражданину Украины Коломойскому Игорю Валерьевичу, который, по мнению Петра Порошенко, поддерживал его политического оппонента на будущих выборах президента Украины", - говорится в документе.

При этом отмечено, что "уголовное правонарушение" Порошенко было направлено на нанесение материального ущерба Коломойскому в особо крупном размере, а также причинило последнему моральный ущерб.

О том, что Порошенко просил США ввести санкции против Коломойского перед выборами, стало известно 23 июня из вышедшей в продажу книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). "После встречи Порошенко пригласил меня в другую комнату для беседы один на один, где он попросил США поддержать его кампанию по переизбранию. Он также выступил с рядом других просьб, что позволило мне уйти от вопроса о переизбрании, не отвечая "нет" слишком грубо. Чего Порошенко хотел на самом деле, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживавшего тогда Юлию Тимошенко, которая была на тот момент главным соперником Порошенко на предстоящих в 2019 году президентских выборах. <...> Я ответил Порошенко, что, если у него есть улики против Коломойского, он должен направить их в Министерство юстиции", - пишет Болтон, рассказывая о визите в Киев в конце 2018 года.

24 июня Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины открыть уголовное дело против Петра Порошенко, а также экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой по заявлению адвоката бизнесмена Игоря Коломойского о вмешательстве при национализации Приватбанка. Оно было подано после обнародования депутатом Верховной рады Андреем Деркачем "пленок [аудиозаписей разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом], которые свидетельствовали о том, что было определенное вмешательство при национализации Приватбанка", пояснил тогда адвокат Лысенко.