Выборы президента пройдут в Польше в условиях усиленных санитарных мер из-за коронавируса

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Очередные выборы главы государства пройдут в воскресенье в Польше. Ровно в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в республике откроются более 27 тысяч участков. Голосование завершится в 21:00 (22:00 мск).

Граждане страны могут выбирать из 11 зарегистрированных кандидатов. Однако, судя по социологическим опросам, только двое из них смогут получить в процентах двузначный результат. Если никто из претендентов на высший государственный пост не наберет свыше 50% голосов, через две недели - 12 июля - состоится второй тур, в который выйдут два кандидата, заручившиеся наибольшей поддержкой сограждан.

В условиях распространения коронавируса нового типа польские власти в середине марта ввели режим эпидемии, который сохраняется до сих пор несмотря на то, что большинство действовавших ранее ограничений уже снято: работают торговые центры, рестораны, сфера услуг и объекты культуры. Число подтвержденных случаев коронавируса в республике к настоящему времени достигло 33 714, при этом 1 435 заразившихся умерли, более 19 тыс. человек выздоровели. Несмотря на эпидемию, как ожидается, явка на выборах будет высокой - на уровне 60%.

Кандидаты

Фаворит в борьбе за президентское кресло - действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок. Он придерживается консервативных взглядов и вел свою кампанию, убеждая избирателей в том, что в условиях пандемии и спровоцированного ею кризиса не время менять президента и что страна нуждается в продолжении реформ, которые проводит правящая сейчас партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". Выходцем из нее является Дуда. Во время последних опросов общественного мнения готовность отдать свой голос за действующего президента декларировали около 40% избирателей.

Главный конкурент Дуды - кандидат от оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский - набирает в рейтингах около 27% голосов. Он сделал ставку на критику действий своего оппонента и правительства, а также продемонстрировал более либеральный по сравнению с Дудой подход, обещая объединить поляков, дать гражданам "новую солидарность и равные возможности", заняться проблемой окружающей среды.

В целом, как отмечают наблюдатели, на избирательной кампании в этом году отразился продолжающийся последние 15 лет в стране спор между двумя крупнейшими политическими силами - партией "Закон и справедливость", выдвинувшей своим кандидатом Дуду, и "Гражданской платформой". Пять лет назад в аналогичной ситуации победу на президентских выборах одержал находившийся тогда в оппозиции Дуда, после чего его партия пришла к власти.

С призывом отказаться от этого противостояния к избирателям обращались все девять других претендентов на пост главы государства. Однако по итогам кампании стало ясно, что никто из них не был достаточно убедительным. В какой-то момент на втором месте после Дуды оказывались журналист Шимон Холовня и лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, но сейчас, согласно большинству опросов, они получают не более 10% голосов.

Отношения с Москвой

Тема отношений с Россией во время нынешней президентской кампании затрагивалась нечасто. В своих выступлениях Дуда упоминал о решениях, направленных на повышение независимости республики от РФ, что, по его мнению, является большой заслугой действующей власти.

"Сегодня мы действительно становимся независимыми от России. Скоро эта независимость станет полной. Когда мы построим газопровод Baltic Pipe и получим свободу выбора, у кого покупать газ - у России или других поставщиков, тогда мы будем полностью независимы. Когда мы закончим канал через Вислинскую [Балтийскую] косу и не должны будем спрашивать у россиян, можно ли войти из Балтийского моря в воды залива, тогда появятся настоящий выбор и настоящая независимость от России", - сказал польский президент во время одного из предвыборных выступлений.

Тшасковский в опубликованной за два дня до волеизъявления предвыборной программе уделил теме отношений с Москвой несколько предложений. Обвинив РФ в якобы имевших место нападениях на Украину и Грузию, он выразил мнение, что из-за этого "Россия закрыла себе путь к ведению в Европе политики, опирающейся на доверие и нормы международного права". "Польша и Россия научились жить рядом, но друг без друга", - полагает политик.

Вместе с тем, по его словам, "поляки и россияне всегда были близки". "На посту президента я декларирую, что всегда буду открыт для переговоров о том, как улучшить наши контакты с Россией, поскольку два великих народа способны на большее, нежели постоянное пребывание в тупике", - указал Тшасковский.

Голосование

Из-за пандемии коронавируса выборы президента Польши проводятся по смешанному принципу - классическим способом с организацией избирательных участков и по почте для находящихся на карантине и всех желающих после подачи соответствующей заявки. По всей стране воспользоваться возможностью дистанционного волеизъявления решили 190 тыс. человек, получивших специальные пакеты для голосования.