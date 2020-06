Болтон подверг сомнению утверждения американских СМИ о приписанном РФ предложении талибам

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон усомнился в достоверности утверждений газеты The New York Times и ряда других американских СМИ относительно якобы имевших место попыток РФ предложить афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире телеканала CNN.

"Я бы проявил осторожность, пока мы не зашли слишком далеко. То, что это появилось в прессе, необязательно означает, что это точно", - отметил Болтон. "При всем моем уважении должен напомнить о том, что мы многого пока не знаем. И подразделения СМИ, которые вы упоминали, время от времени заблуждаются", - констатировал бывший помощник главы государства, имея в виду то, что публикации, схожие по смыслу с материалом The New York Times, появились также у CNN, газет The Washington Post и The Wall Street Journal.

Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ), министерство обороны и аппарат директора Национальной разведки в субботу отказали ТАСС в просьбе прокомментировать газетную статью.

Трамп в воскресенье в Twitter заявил, что его не информировали о подобных нападениях на американские войска в Афганистане. Американский лидер добавил, что все отрицают данные, представленные в статье The New York Times, и указал, что на американские войска в Афганистане "не было совершено много нападений". Хозяин Белого дома назвал эту публикацию The New York Times "очередным вбросом" и задался вопросом о том, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации.

Публикация в газете и реакция РФ

The New York Times выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. По сведениям издания, такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ якобы обсуждал этот вопрос в конце марта.

В субботу в МИД России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию, заявили, что она содержит заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

В российском МИД также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. Как предположили в министерстве, такие действия могут быть связаны с тем, что американские разведывательные службы никак не смирятся с совместной работой Москвы и Вашингтона по запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами.

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации в американских СМИ о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.