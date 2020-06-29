Суд над полицейскими, задерживавшими Джорджа Флойда, начнется в марте 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Суд по делам полицейских, участвовавших в задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), начнется в марте 2021 года. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на судью по округу Хэннепин Питера Кэхилла.

Он отметил, что дата первого заседания в рамках судебного разбирательства намечена на 8 марта 2021 года. При этом к настоящему моменту не известно, будут ли все четверо бывших полицейских проходить в рамках одного разбирательства или их дела будут рассматриваться по отдельности. Судья уточнил, что властям еще предстоит решить этот вопрос. Следующие предварительные слушания, как ожидается, состоятся в сентябре.

В понедельник все четверо бывших полицейских - Дерек Шовин, Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - предстали перед судом. Кьюн и Лейн, которые ранее были отпущены под залог, явились в суд вместе со своими адвокатами, Тао, до сих пор содержащийся под стражей, присутствовал в сопровождении охраны. Шовин принял участие в заседании суда по видеосвязи.

Флойд умер после того, как Шовин применил при его задержании удушающий прием. 26 мая всех четверых стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, его напарникам - в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.