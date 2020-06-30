CNN утверждает, что разведка США включала версию о РФ и талибах в сводку для Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники разведывательных служб США весной текущего года включили в сводку, предназначенную для президента Дональда Трампа, утверждения на тему приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства военнослужащих США. Такая версия приводится в материале, опубликованном в понедельник на сайте телеканала CNN.

По утверждению его источников, речь идет о сводке, которую каждый день составляют разведывательные службы США для американского лидера. В нее якобы была включена информация, касающаяся допросов боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также электронной слежки. Кроме того, в сводке были приведены данные, которые говорили в пользу недостоверности версии о приписываемых российской стороне предложениях талибам. В публикации отмечается, что Трамп не всегда читает данную сводку.

По словам источников, сотрудники Совета национальной безопасности при Белом доме ознакомились с версией, о которой идет речь. Они якобы провели встречу, на которой обсудили, какие дальнейшие шаги они могли бы предложить Трампу. В их число входило введение санкций.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в понедельник заявила, что Трампа не информировали относительно указанных утверждений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.