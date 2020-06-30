Директор Нацразведки США: утечки в СМИ по РФ и талибам подрывают работу спецслужб

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Утечки в СМИ разведывательной информации, касающейся утверждений о попытках России предлагать боевикам из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих, подрывают работу американских спецслужб и ставят под угрозу военнослужащих США. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа.

"Выборочная утечка [в СМИ] любой засекреченной информации подрывает ключевую межведомственную работу, связанную со сбором информации, ее оценкой и снижением угроз, и это ставит под угрозу наши войска", - заявил он.

По словам Рэтклиффа, его ведомство "все еще изучает предполагаемые разведданные, о которых упоминалось в недавних сообщениях СМИ". "К сожалению, несанкционированное раскрытие информации сейчас ставит под удар возможность с нашей стороны когда-либо в полной мере выяснить все аспекты произошедшего с точки зрения этих утверждений", - добавил глава Нацразведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.