СМИ: сенаторы получат доступ к разведывательным документам по утверждениям о РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Американские сенаторы получат доступ к разведывательным документам, касающимся утверждений о приписываемых России попытках предлагать боевикам из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Об этом сообщает в понедельник газета The Hill со ссылкой на сенатора-республиканку Лизу Мурковски (от штата Аляска).

"Насколько я понимаю, к целому ряду документов <...> сейчас предоставляется доступ сенаторам в защищенном помещении. Я только что получила уведомление об этом", - сказала она. Мурковски также отметила, что надеется на проведение администрацией специального брифинга по этой теме для сенаторов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.