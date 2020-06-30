Федеральная комиссия по связи США объявила Huawei и ZTE угрозами нацбезопасности

ТАСС, 30 июня. Федеральная комиссия по связи США во вторник объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Сегодняшним решением и на основании существенных доказательств бюро объявляет Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности для американских коммуникационных сетей и для нашего будущего в сфере [технологий] 5G", - приводятся в заявлении слова главы комиссии Аджита Пая.

Отмечается, что это решение запрещает использовать средства из фонда комиссии на закупку оборудования и получение услуг от Huawei и ZTE, а также от их дочерний и материнских компаний.