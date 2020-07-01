Пекин будет арестовывать радикалов в Гонконге по решению народной прокуратуры Китая

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы материковой части Китая смогут в ответ на запрос представительства в Гонконге в соответствии с решением народной прокуратуры выдавать ордера на арест радикально настроенных сепаратистов в этом специальном административном районе. С таким заявлением выступил в среду заместитель главы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

"Орган национальной безопасности КНР в Гонконге обладает правом завести дело и приступить к расследованию, а также осуществить задержание подозреваемого после того, как [из материковой части Китая] будет получено соответствующее разрешение народной прокуратуры", - сообщил он на пресс-конференции.

В то же время чиновник уточнил, что даже с учетом только что принятого закона о национальной безопасности в Гонконге полиция и судебные органы континентального Китая будут разграничивать сферы ответственности с гонконгскими коллегами. "Каждый займется своим делом, <...> однако мы не исключаем возможность сотрудничества, взаимодополняющих мер и обоюдной поддержки", - добавил он.

По словам Чжан Сяомина, Пекин считает невозможным как проведение расследований гонконгской полицией на территории континентальной части КНР, так и поездки китайских правоохранителей в Гонконг для поимки радикалов, сепаратистов и террористов.

"Если такое произойдет, на административном и законодательном уровнях легко могут возникнуть конфликты, а также хаос", - подытожил он.

Закон о нацбезопасности в Гонконге

Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Этот юридический акт нацелен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. На территории специального административного района идет формирование особых органов, на которые не распространяется юрисдикция гонконгской администрации. Отдельные государства раскритиковали Пекин за якобы допущенное нарушение принципа "одна страна - две системы" и даже пригрозили санкциями.

1 июля Гонконг отмечает 23-ю годовщину перехода под суверенитет КНР. Полиция мобилизовала до 4 тыс. сотрудников на случай возникновения акций протеста. В то же время, по сведениям местных СМИ, в связи с принятием закона некоторые радикально настроенные оппозиционеры уже решили воздержаться от антиправительственных выпадов.