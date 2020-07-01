Помпео заявил, что у РФ и США совпадают интересы в борьбе с терроризмом в Афганистане

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия действует в Афганистане вопреки американским интересам, однако видит у двух стран совпадающие интересы в борьбе с терроризмом в регионе.

"В том факте, что Россия действует в Афганистане вопреки США, нет ничего нового", - утверждал он на брифинге для журналистов. "Россия уже в течение десяти лет продает туда стрелковое оружие, которое ставит под угрозу американцев", - заявил Помпео, добавив, что власти США "делали возражения по этому поводу". "Когда я встречаюсь со своими российскими коллегами, я говорю с ними об этом каждый раз, чтобы они прекратили это делать", - сказал госсекретарь.

При этом он подчеркнул, что и США, и Россия нацелены на борьбу с терроризмом в регионе. "У нас хоть и не идеально, но во многом совпадающие задачи в Афганистане", - подчеркнул Помпео. "У них [властей РФ] тоже есть цель сократить риск терроризма там [в Афганистане]", - он.

Обвинения не только в адрес РФ

Помпео повторил обвинения в отношении других стран в поддержке движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. "Поток денег в Афганистан для поддержки талибов начался с тех пор, как мы (США) вошли в Афганистан, то есть почти двадцать лет назад. Это делает не только Россия, вовсе нет, и, возможно, большая часть идет не из России. Деньги поступают из многих мест, из Ирана. Даже сегодня Иран продолжает подрывать то, чего мы пытаемся достичь в плане примирения сторон в Афганистане", - утверждал он.

Ранее представители США неоднократно обвиняли другие страны в поддержке талибов. Так, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер в 2018 году утверждал, что примирения в Афганистане не удается добиться из-за якобы имевшей место поддержки талибов со стороны России, Ирана и Пакистана. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

Утверждения о предложении РФ талибам

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета "Нью-Йорк таймс" могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.