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Болтон заявил о желании Трампа фундаментально трансформировать альянс с Японией

Бывший помощник американского президента заявил, что глава государства смотрит на альянс, исходя из финансовых отношений

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Политика президента США Дональда Трампа, целью которой является повышение расходов Японии на содержание расположенных на ее территории американских военных баз, свидетельствует о желании сделать стратегический альянс между Вашингтоном и Токио основанным на финансовых отношениях. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете Asahi бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Запрашиваемое повышение расходов - это расчеты оборонного ведомства, сделанные на основе различных факторов, которые не включались в итоговую сумму ранее. Трамп смотрит на альянс, исходя из финансовых отношений, а не отношений, основанных на политике и общих ценностях", - сказал он.

Болтон подчеркнул, что такая политика говорит о "фундаментальной трансформации союза [Японии] с США". Вместе с тем, по его мнению, Трамп вряд ли примет решение о сокращении численности или выводе американских военнослужащих из Японии, в случае если Токио примет решение отказаться от повышения расходов на базы.

Экс-помощник президента США в своих мемуарах "Комната, где это происходило: Мемуары из Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) рассказал, что США в прошлом году потребовали от Японии выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в четыре с лишним раза больше, чем сейчас.

Правительство Японии до сих пор официально отвергало слухи о том, что Вашингтон требует от него резко увеличить ассигнования на военные объекты США.

Расходы Токио на содержание американских военных баз в 2019 финансовом году (закончился 31 марта 2020 года) составили 197,4 млрд иен (более $1,8 млрд по текущему курсу). Япония, в частности, оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату нанятого на месте персонала.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, ДональдБолтон, Джон
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