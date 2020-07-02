Страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в Иране, будут сообща обсуждать компенсацию

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном в начале января, договорились совместно вести переговоры с Тегераном о компенсациях родственникам. Об этом сообщила в четверг глава МИД Швеции Анн Линде после встречи с представителями этих государств.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании о том, что теперь мы будем совместно вести с Ираном переговоры о компенсации, компенсации родственникам жертв", - сказала она в интервью агентству ТТ. Иран, отмечает агентство, хотел договариваться отдельно с семьями жертв.

На вопрос, действительно ли Иран выплатит компенсацию, Линде ответила: "В этом нет никаких сомнений".

О каких суммах идет речь, пока неясно. Ранее иранская сторона предложила выплатить по $80 тыс. в качестве компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев, но Киев счел эту сумму недостаточной.