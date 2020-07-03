Президент Франции поблагодарил Эдуара Филиппа за проделанную им на посту премьера работу

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон высоко оценил работу ушедшего в отставку премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в своем Twitter .

"Я хочу поблагодарить Эдуара Филиппа за его преданность делу и работу в течение этих трех лет, - написал французский лидер. - Он и его правительство могут гордиться проделанной работой".

В пятницу Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.