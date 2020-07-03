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Президент Франции поблагодарил Эдуара Филиппа за проделанную им на посту премьера работу

Эдуар Филипп ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон высоко оценил работу ушедшего в отставку премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в своем Twitter.

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"Я хочу поблагодарить Эдуара Филиппа за его преданность делу и работу в течение этих трех лет, - написал французский лидер. - Он и его правительство могут гордиться проделанной работой".

В пятницу Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльФилипп, Эдуар
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