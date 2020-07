В Белом доме заявили, что статья NYT о России и талибах не имеет под собой оснований

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Статья в газете The New York Times о приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих не имеет под собой оснований. Об этом заявил в понедельник руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, отвечая на вопросы журналистов.

"Как предполагается, в The New York Times была развединформация, в которую трудно поверить, но на самом деле они [эти сведения] не имели под собой оснований. По моему мнению, если бы мои коллеги-демократы больше времени уделяли чтению докладов разведки, а не статьям The New York Times, то, скорее всего, они бы относились к этой ситуации надлежащим образом", - отметил Медоуз, который до конца марта нынешнего года был членом Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, издание разместило "неподтвержденную информацию". Руководитель аппарата Белого дома подчеркнул, что президент США Дональд Трамп принял бы необходимые меры, если бы получил достоверную развединфомрацию и необходимые доказательства. Он сравнил нынешнюю ситуацию с убийством в начале года командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. После получения доказательств, что Сулеймани был причастен к убийству американских военнослужащих Трамп, который "серьезно изучает все разведданые", принял меры, пояснил глава аппарата Белого дома.

Медоуз также заявил, что вашингтонская администрация "прикроет и защитит" дислоцированных за рубежом американских военнослужащих, "если [за ними] будет кто-то охотиться, будь то Россия, либо кто-то другой".

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами "Аль-Кудс". В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

О статье

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.