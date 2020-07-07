Власти США не исключают дополнительных мер, чтобы помочь оппозиции в Гонконге

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не исключают дополнительных действий со своей стороны, направленных на то, чтобы помочь демократическим активистам Гонконга после принятия закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе Китая. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в эфире радиопередачи Washington Watch , стенограмму его интервью распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

У главы американского внешнеполитического ведомства спросили, "будут ли предприняты какие-либо дополнительные меры, чтобы помочь тем, против кого могут быть направлены действия коммунистического режима, тем, кто был лидером демократического движения".

"Совместно мы собираемся делать это. Вы видели, что Великобритания объявила, что они готовы принять до, как мне кажется, трех миллионов человек, которые, возможно, захотят покинуть Гонконг. Я знаю, что другие страны также взяли на себя это обязательство. США не останутся в стороне, чтобы как можно лучше обеспечить защиту этих людей, которые участвуют в деятельности, стремясь просто требовать простых, основных свобод", - ответил Помпео, но не пояснил, о каких именно мерах может идти речь.

При этом госсекретарь вновь обвинил Пекин в нарушении обещаний, данных жителям Гонконга. "И мы собираемся сделать все возможное, чтобы привлечь внимание общественности и обеспечить, как сказал президент [США Дональд Трамп], чтобы ответственные за решения, касающиеся Гонконга, понесли ответственность", - добавил Помпео.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.