Глава Гонконга призвала не демонизировать новый закон о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 июля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам призвала не демонизировать новый закон о национальной безопасности, назвав его "не столь мрачным". Об этом она заявила во вторник в беседе с журналистами.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Во-первых, я не видела панических страхов среди жителей Гонконга на прошлой неделе. И могу ответить, что некоторые эксперты-юристы в последние дни прокомментировали этот закон как сравнительно мягкий, что касается подобного законодательства", - сказала она.

Лам подчеркнула, что новый правовой акт поможет населению избавиться от страха, вернуться к нормальной и спокойной жизни. "Это также восстановит статус Гонконга как одного из самых безопасных городов в мире", - считает она.

Глава исполнительной власти опровергла сообщения, будто ее администрация была в неведении относительно действий Пекина по разработке закона. Она подчеркнула, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) "неоднократно прислушивался к ее мнению и предложениям других официальных лиц Гонконга".

Неделю назад парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает автономию Гонконга и принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.