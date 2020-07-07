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Черные ящики сбитого в Тегеране самолета доставят во Францию 20 июля

Лайнер по ошибке сбили силы противовоздушной обороны Ирана 8 января 2020 года, в результате крушения погибли 176 человек

ТЕГЕРАН, 7 июля. /ТАСС/. Бортовые самописцы сбитого по ошибке украинского самолета будут доставлены во Францию 20 июля. Об этом заявил во вторник замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд.

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"Черные ящики привезут во Францию 20 июля", - цитирует его агентство Mizan.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе и Канады. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

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