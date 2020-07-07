Politico: Белый дом начал расследовать утечку данных разведки о России и талибах

ТАСС, 7 июля. Белый дом начал внутреннее расследование с целью найти организаторов утечки данных разведки о предполагаемом сотрудничестве России с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом во вторник сообщила газета Politico .

Талибам помощь России не нужна. Что стоит за скандальной публикацией New York Times

По ее данным, уже были допрошены некоторые сотрудники, которые имеют доступ к развединформации. В результате круг подозреваемых сузился до 10 человек.

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России охарактеризовало первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.