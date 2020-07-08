Американский военачальник счел бездоказательными утверждения о сговоре России с талибами

ТАСС, 8 июля. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что поступавшие ему от национальной разведки сообщения о якобы существовавшем сговоре России с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не имели под собой достаточной доказательной базы. Такую позицию он озвучил в опубликованном во вторник интервью нескольким американским СМИ.

"Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке", - приводит слова генерала телекомпания ABC.

Он подчеркнул, что не получал сведений о влиянии Москвы на ситуацию в Афганистане. Маккензи также отметил, что, поскольку в последние годы талибы активно атаковали военных США, серия статей в газете The New York Times не изменила подход Пентагона к обеспечению безопасности своих сотрудников на афганской территории.

26 июня это издание выступило с утверждением, согласно которому некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков "Талибана" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Газета уверяла, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что национальная разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.