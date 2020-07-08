Politico: Конгресс США вряд ли примет меры, несмотря на домыслы о связях РФ и талибов

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Американские законодатели в конечном счете могут не предпринять никаких действий, несмотря на спекуляции по поводу якобы имевшего место сговора Москвы с членами радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ). К такому выводу пришла газета Politico .

"Члены Конгресса на прошлой неделе были поглощены сообщениями о том, что российское правительство выплачивало вознаграждения боевикам "Талибана", которые убивали американских военных за рубежом. Но теперь они, похоже, готовы сделать немногое, если вообще хоть что-то, в связи с этим", - говорится в материале, опубликованном во вторник на сайте издания.

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, согласно которому некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что национальная разведка признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.