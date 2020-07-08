Западные страны в СБ ООН подвергли Россию и Китай критике за вето по сирийской резолюции

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Германия и Бельгия как авторы проекта резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии сожалеют, что документ был заблокирован Россией и Китаем. Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении двух стран - непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Мы усердно работали над резолюцией, чтобы она учитывала потребности сирийцев и обеспечивала выполнение призывов генерального секретаря ООН, - отмечается в тексте. - Мы глубоко сожалеем, что из-за вето со стороны двух постоянных членов СБ эту жизненно необходимую помощь не удалось сегодня продлить".

В то же время обе страны, курирующие в Совбезе гуманитарную тематику, выразили готовность к составлению нового общеприемлемого документа. "В предстоящие часы и дни мы продолжим работу над этим и призываем всех членов Совета выполнять свои обязательства. Сирийский народ рассчитывает на нас", - проинформировали представители Германии и Бельгии.

С более резкой критикой по итогам голосования выступила постоянный представитель США Келли Крафт. "Россия и Китай пользуются любой возможностью, чтобы поддержать кровавый режим [Башара] Асада и его жестокую кампанию против сирийского народа", - утверждается в ее заявлении, размещенном на сайте постпредства США при ООН.

Несмотря на то, что Москва уже предложила Совбезу свой вариант продления трансграничного механизма помощи, Крафт обвинила РФ и КНР в усилиях по "удушению гуманитарной помощи Сирии". Она призвала всех коллег в ООН "выступить с единых позиций, чтобы потребовать отмены этого решения".

Позиция России

Постпред РФ при ООН Василий Небензя после голосования заявил, что Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, так как ситуация в арабской республике за шесть лет его действия изменилась. Теперь больше районов страны находится под контролем Дамаска, а следовательно, помощь туда может доставляться по договоренности непосредственно с сирийским правительством.

Небензя сообщил, что Россия согласна продлить на шесть месяцев работу одного контрольно-пропускного пункта на границе с Турцией. Он призвал коллег в Совбезе "не политизировать гуманитарное досье, вместо этого поддержав российский проект резолюции, благодаря которому продолжится оказание гуманитарной помощи населению" сирийской провинции Идлиб.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в арабской стране СБ ООН принял в июле 2014 года. В январе этого года он продлил срок действия соответствующей резолюции на полгода, но число пунктов пропуска сократилось с четырех до двух на границе с Турцией.