В Гонконге начало действовать Управление по защите национальной безопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 июля. /ТАСС/. Открытие нового Управления по защите национальной безопасности, подконтрольного центральному правительству КНР, состоялось в среду в Гонконге. Оно временно разместилось в здании отеля "Метропарк" в районе Козуэй-бэй, прямо напротив парка Виктория, который традиционно является главной ареной протестных акций в мегаполисе.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

По сообщению телеканала RTHK, на церемонии присутствовали глава нового управления Чжэн Яньсюн, двое его заместителей, руководитель канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнин, руководство Гонконга.

"Это исторический момент, поскольку мы являемся свидетелями важной вехи в создании надежной правовой системы и правоприменительного механизма для поддержания национальной безопасности в Гонконге", - отметила глава местной администрации Кэрри Лам.

Церемония прошла в условиях усиленных мер безопасности. Полиция перекрыла ряд прилегающих улиц, а перед зданием были установлены двухметровые пластиковые барьеры, наполненные водой.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает автономию Гонконга и принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.