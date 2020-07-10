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В США заявили, что не знают о гибели сил в Афганистане вследствие приписываемых РФ шагов

Комитет начальников штабов Вооруженных сил США намерен изучить поступившую информацию

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Администрация США не располагает информацией о гибели американских военнослужащих в Афганистане вследствие приписываемой России готовности платить боевикам-талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) за нападения на силы коалиции. Это признал в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

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"По состоянию на сегодняшний день, на настоящее время, нами не установлены причинно-следственные связи между [предполагаемой] российской программой вознаграждений и потерями среди американских военнослужащих. Однако мы все еще изучаем [этот вопрос]. Мы не завершили [такую проверку]. Мы тщательно с этим разберемся", - сказал Милли, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Аналогичным образом высказался на эту тему и министр обороны США Марк Эспер, тоже принимавший участие в слушаниях. Эспер и Милли комментировали прежде всего инцидент, произошедший в апреле 2018 года, когда в результате вылазки террориста-смертника у военной базы Баграм в Афганистане погибли трое военнослужащих Корпуса морской пехоты США.

Министр в первую очередь отметил, что глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи вновь рассматривает данный вопрос. Однако Маккензи, в зоне оперативной ответственности которого находится в том числе Афганистан, на днях уже публично указал, что "не видит причинно-следственной связи", напомнил Эспер.

"Я [также] получил отдельный отчет со стороны одного из своих разведывательных ведомств, в котором говорится, что оно не может найти никаких подтверждающих свидетельств, касающихся данной предполагаемой программы и нападения на этих трех морских пехотинцев", - заявил шеф Пентагона.

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