В Сеуле заявили, что продолжат проводить политический курс погибшего мэра Пак Вон Суна

СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Власти южнокорейской столицы продолжат проводить в жизнь политику трагически погибшего в четверг мэра Пак Вон Суна, во главе которой стоит стабильность и благополучие горожан. Об этом заявил в пятницу на экстренной пресс-конференции в Сеуле вице-мэр мегаполиса по административным вопросам Со Чжон Хёп.

"Администрация продолжит управлять городом в соответствии с видением и ценностями Пак Вон Суна, который стремился обеспечить для каждого жителя достаток и стабильность", - подчеркнул вице-мэр, выразив от имени мэрии соболезнования всем гражданам Сеула.

Он отметил, что церемония прощания с Пак Вон Суном будет проводиться на протяжении пяти дней. Для этого перед зданием мэрии будет установлен алтарь, где горожане смогут помянуть усопшего. Со Чжон Хёп также сообщил, что он будет исполнять обязанности градоначальника до 7 апреля 2021 года, когда состоятся местные выборы.

Обстоятельства смерти мэра

Тело 64-летнего градоначальника обнаружили в четверг на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков, в которых участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные дроны.

Об исчезновении Пак Вон Суна сообщила вечером его дочь. Правоохранительным органам удалось установить, что градоначальник покинул свою резиденцию в центральном Сеуле в 10:44 (04:44 мск) и спустя 15 минут прибыл в парк, где его зафиксировала камера наблюдения. С тех пор его телефон был отключен. Его тело без признаков насильственной смерти удалось найти лишь в полночь.

По словам дочери мэра, уходя из дома, Пак Вон Сун оставил записку, которая по своему содержанию напоминала завещание.

Ряд южнокорейских СМИ связали гибель политика с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Так, по данным газеты "Хангук кёнчжэ", днем ранее бывшая подчиненная мэра подала в полицию заявление на Пак Вон Суна. Девушка сообщила, что домогательства в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах со стороны мэра продолжались с 2017 года. После гибели мэра дело в его отношении автоматически прекращено.

Пак Вон Сун, известный правозащитник и активист, являлся членом правящей Демократической партии "Тобуро" и с 2011 года дважды переизбирался на пост мэра Сеула. Многие считали его потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года. Пак Вон Сун был крайне популярен среди жителей Сеула благодаря своим профессиональным и личным качествам.