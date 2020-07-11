Трамп считает, что Россия не стремится вмешиваться в конфликт в Афганистане

"Я думаю, последнее, чего хочет Россия - это связываться с [ситуацией в] Афганистане", - сказал американский лидер в опубликованном в пятницу интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox , научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не стремится вмешиваться в ситуацию в Афганистане.

"Они были там долгое время. СССР стал Россией, потому что они так серьезно потерпели поражение в Афганистане", - считает глава Белого дома. "[Если они хотят вернуться в Афганистан,] пожалуйста", - считает Трамп.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал у себя в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Президент США предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.