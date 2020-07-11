Премьер Греции выразил поддержку патриарху Константинопольскому из-за собора Святой Софии

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил патриарху Константинопольскому Варфоломею и выразил ему поддержку в связи с решением турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы правительства.

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис с острова Керкира (Корфу), где он находится в поездке, связался со вселенским патриархом Варфоломеем и выразил ему свою солидарность и поддержку", - говорится в сообщении.

Сам патриарх Варфоломей, Константинопольская православная церковь, а также Элладская православная церковь пока не сделали никаких заявлений по поводу намерений Анкары превратить собор Святой Софии в мечеть. При этом с острой критикой решения турецких властей выступили ведущие политики Греции, а также политические партии.

В пятницу Мицотакис заявил, что Греция решительно осуждает решение Турции превратить этот храм в мечеть. По словам премьера, этот акт повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил в субботу в эфире телеканала Skai, что президент Турции допустил историческую ошибку, приняв решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть, за это Турцию ждут санкции. "Нет никаких сомнений в том, что мы применим санкции в каком-то виде", - подчеркнул Пецас, пояснив, что вопрос будет поставлен на ближайшем саммите ЕС, намеченном на 17-18 июля.