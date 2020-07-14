В Пенсильвании активисты Black Lives Matter требуют расследования действий местной полиции

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Активисты движения Black Lives Matter призвали в понедельник к акции протеста в Аллентауне (штат Пенсильвания) в связи с применением полицейским удушающего приема при задержании человека у здания местного госпиталя. Об этом сообщила телекомпания ABC , напомнив, что похожий удушающий прием был использован белым полицейским при задержании 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого вызвала взрыв протеста по всей стране.

По данным телекомпании, полиция Аллентауна не сообщила имени или расовой принадлежности задержанного, который был доставлен в госпиталь и через некоторое время отпущен. Тем не менее, активисты Black Lives Matter обвинили полицейских в нарушении правил обращения с задержанными и призвали сторонников организовать вечером 13 июля марш к муниципалитету. Кроме того, по данным ABC, они выдвинули ряд требований к городским властям, включая отстранение причастных к инциденту полицейских от выполнения служебных обязанностей, создание специального органа для рассмотрения ситуации в сфере уголовной юстиции и сокращение ассигнований на деятельность полиции.

"В зависимости от итогов расследования причастные к этому полицейские должны быть уволены", - привела телекомпания заявление одного из местных активистов движения Black Lives Matter Джастина Паркера.