Посольство Армении призвало соотечественников в РФ не участвовать в несогласованных акциях

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Посольство Армении в Москве призвало соотечественников не поддаваться на провокационные действия и не участвовать в несогласованных акциях в связи с обострением армяно-азербайджанских отношений.

"Одновременно призываем наших соотечественников быть бдительными в связи со сложившейся ситуацией, не поддаваться возможным провокационным действиям, воздержаться от участия/организации несогласованных акций (со стороны отдельных лиц), ответных действий, связанных с известными событиями, а также держать постоянную связь с диппредставительством и общинными организациями, как и прежде, не допускать возможных нарушений законодательства РФ и сохранять бдительность по соблюдению требуемых санитарно-эпидемиологических норм в общественных местах", - говорится в сообщении на странице диппредставительства Армении в Facebook.

Кроме того, в посольстве указали на возможность получения бесплатной юридической помощи для армянских предпринимателей и импортеров, столкнувшихся с препятствиями в реализации товаров на территории России.

"Просим также руководствоваться исключительно официальной информацией. Еще раз выражаем нашу благодарность за сплоченность и поддержку нашим импортерам, которые оказались в затруднительной ситуации!", - заявили в армянском диппредставительстве.

В субботу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил ТАСС, что диппредставительство начало получать информацию от представителей компаний - экспортеров фруктов, водителей-экспедиторов о "неких административных препонах в торговом центре "Фуд сити" - невозможности въезда на территорию организации для большегрузных машин". В воскресенье дипломат заявил о нормализации ситуации с торговлей в Москве фруктами из Армении.

Обострение отношений Армении и Азербайджана

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четверых и ранении 10 военнослужащих. 17 июля в первой половине дня в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.