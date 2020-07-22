СМИ: Помпео в Лондоне встретился с гонконгским оппозиционным активистом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе пребывания в Лондоне во вторник встретился с гонконгским оппозиционным активистом Натаном Ло, бежавшим в Великобританию. Он также отдельно побеседовал с последним британским губернатором Гонконга Крисом Паттеном, сообщила в среду газета South China Morning Post.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

По данным ее источника, встреча с Ло продолжалась около 20 минут. 27-летний политик рассказал главе американской дипломатии об особенностях зарождения протестного движения в Гонконге, в которое сам он был активно вовлечен.

Активист, продвигавший идеи "гонконгской независимости", недавно бежал в Великобританию после принятия Пекином нового закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе.

Данный правовой акт, который вызвал резкую критику Лондона и Вашингтона, направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Он предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение, создание в Гонконге структур безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

Предполагается, что благодаря новому закону власти смогут пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике Гонконга. После принятия закона ряд организаторов прошлогодних массовых протестов объявили о прекращении своей антиправительственной деятельности на территории Гонконга, а некоторые изъявили желание уехать.