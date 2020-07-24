СМИ: в Чикаго демонтировали памятник Христофору Колумбу

В ночь на пятницу, как отмечает издание, к монументу первооткрывателя была пригнана тяжелая техника. Спустя два часа после этого памятник был снят с постамента. В настоящее время точно неизвестно, куда именно будет доставлена статуя.

Накануне мэр города Лори Лайтфут распорядилась снести памятник Колумбу в целях избежания новой волны протестов против расизма наподобие тех, что прошли в Чикаго неделю назад. Споры вокруг роли Христофора Колумба в истории США происходят из-за того, что статуи мореплавателя якобы могут оскорблять чувства выходцев из стран Карибского бассейна.

17 июля в Чикаго прошли массовые акции протеста. Толпа приблизилась к памятнику Колумба, некоторые протестующие стали забрасывать обеспечивающих безопасность на демонстрации стражей порядка камнями, бутылками и другими предметами. Несколько пострадавших полицейских были госпитализированы. В результате беспорядков пострадали по меньшей мере 18 стражей порядка, задержаны 12 человек.

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Смерть Флойда спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране. На этом фоне в США началась очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого. В некоторых случаях вандалы портили монументы видным руководителям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) в Портленде (штат Орегон).