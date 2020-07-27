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Дело Ассанжа и WikiLeaks

В Испании новые свидетели дают показания по делу о слежке за Ассанжем в Лондоне

Показания также дадут лица, работавшие в посольстве Эквадора

МАДРИД, 27 июля. /ТАСС/. Новые свидетели дают показания в понедельник в Национальной судебной коллегии Испании по делу о возможной слежке за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Дает показания в качестве свидетеля [Бальтасар] Гарсон, [который координирует защиту Ассанжа в Испании]", - уточнили в суде, добавив, что показания также дадут лица, работавшие в посольстве Эквадора в Лондоне, и другие.

Как сообщала газета El Pais, в Испании ведется расследование в отношении владельца частного испанского охранного предприятия Undercover Global Давида Моралеса. Эта компания отвечала за защиту посольства Эквадора во время пребывания там Ассанжа. По версии издания, в отношении Моралеса заведено расследование, поскольку он якобы отдал приказ своим сотрудникам шпионить за основателем WikiLeaks для США.

El Pais передавала, что россияне и американцы, которые могли посещать Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, являлись приоритетной целью для слежки со стороны охранного предприятия. В частности, делались видео- и аудиозаписи во время многих визитов в посольство Эквадора.

Теги
ИспанияВеликобританияЭквадорДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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