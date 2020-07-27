В Портленде разогнаны сотни участников беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Несколько сотен человек, устроивших беспорядки у здания федерального суда в городе Портленд (штат Орегон), были разогнаны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте полицейского управления города.

"Толпа была разогнана в течение нескольких часов. Полиция Портленда не принимала участие в разгоне этой толпы, не проводила никаких арестов и не применяла слезоточивый газ", - уточняется в сообщении правоохранительных органов.

По их данным, "несколько сотен человек" в воскресенье блокировали подступы к зданию федерального суда, пытались прорвать установленные вокруг него заграждения и устроили пожар. Возгорание было потушено "в течение минуты".

Беспорядки не прекращались в Портленде в последние дни. Один человек получил ножевые ранения во время протестов в ночь на субботу. Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда.

Ранее в Портленд по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков. Демократы в связи с этим выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.