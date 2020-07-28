Новая Зеландия приостановила действие договора об экстрадиции с Гонконгом

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии приостановило действие договора об экстрадиции с Гонконгом после решения властей КНР принять новый закон об обеспечении национальной безопасности на территории этого специального административного района. Об этом во вторник сообщил глава новозеландского МИД Уинстон Питерс.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Принятие Китаем нового закона о национальной безопасности подрывает основы верховенства права и принцип "одна страна - две системы", который лежит в основе уникального статуса Гонконга. Это идет вразрез с обязательствами Китая перед международным сообществом. В рамках ответа кабинет министров Новой Зеландии решил приостановить действие договора об экстрадиции с Гонконгом", - указано в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Кроме того, Питерс отметил, что власти Новой Зеландии будут регулировать экспорт стратегически важных товаров и технологий военного и двойного назначения в Гонконг так же, как это делается в отношении Китая.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.