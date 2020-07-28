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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: пакистанская артиллерия обстреляла позиции индийских войск в Кашмире

О потерях с обеих сторон не сообщается

ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Пакистанская артиллерия во вторник утром подвергла массированному обстрелу позиции индийских войск в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в Кашмире. Об этом сообщила индийская газета The Hindu.

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По информации издания, индийская артиллерия была вынуждена открыть ответный огонь. Артиллерийская перестрелка на этом участке индийско-пакистанской недемаркированной границы продолжается. О потерях с обеих сторон не сообщается.

Во вторник Пакистан нарушил режим прекращения огня в Кашмире восьмой день подряд, заявили изданию индийские военные представители. За последние две недели на линии контроля произошло более 20 случаев нарушения режима прекращения огня пакистанскими войсками.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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