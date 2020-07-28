СМИ: пакистанская артиллерия обстреляла позиции индийских войск в Кашмире

ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Пакистанская артиллерия во вторник утром подвергла массированному обстрелу позиции индийских войск в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в Кашмире. Об этом сообщила индийская газета The Hindu .

По информации издания, индийская артиллерия была вынуждена открыть ответный огонь. Артиллерийская перестрелка на этом участке индийско-пакистанской недемаркированной границы продолжается. О потерях с обеих сторон не сообщается.

Во вторник Пакистан нарушил режим прекращения огня в Кашмире восьмой день подряд, заявили изданию индийские военные представители. За последние две недели на линии контроля произошло более 20 случаев нарушения режима прекращения огня пакистанскими войсками.