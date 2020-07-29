Мэр Сиэтла сообщила, что сотрудники федеральных силовых ведомств США покинули город

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Деркан заявила о выводе из города сотрудников федеральных силовых ведомств, направленных туда ранее для разгона протестующих. Соответствующую публикацию она разместила во вторник в своем Twitter .

"Министерство внутренней безопасности США уведомило меня о том, что федеральные силы, направленные [ранее] в Сиэтл, демобилизованы и покинули [город]", - указала Деркан. Она также подчеркнула, что решения, касающиеся обеспечения безопасности в Сиэтле, должны приниматься на уровне начальника полицейского управления города, а не президента США.

В минувший четверг газета The Washington Post проинформировала о намерении администрации президента США Дональда Трампа направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью, а также, возможно, для наведения порядка в связи с массовыми протестами. 19 июля в Сиэтле не менее 12 полицейских были ранены во время столкновений с участниками акций протеста, организованных движением Black Lives Matter.

Власти Сиэтла уже подвергались критике со стороны федерального правительства за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов города, фактически ограничив доступ туда экстренных служб. Контроль над ним городских властей был восстановлен только 1 июля.