{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай выразил ЕС протест за санкции против Гонконга в связи с законом о нацбезопасности

Официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь заявил, что "ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела Гонконга, поскольку это часть Китая"

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китайские власти считают новые ограничительные меры Евросоюза в отношении Гонконга после принятия закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе прямым вмешательством во внутренние дела КНР и выражают решительный протест. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

На эту тему
За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела Гонконга, поскольку это часть Китая. Соответствующие меры Евросоюза следует считать нарушением основополагающих норм дипломатии и международного права, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Китайская сторона выражает в связи с этим решительный протест.

По словам Ван Вэньбиня, Пекин уже сделал европейской стороне серьезное представление по данному поводу. Он добавил, что новый закон о национальной безопасности "положительно отразится на иностранных предприятиях в Гонконге".

Во вторник Совет ЕС сообщил, что Евросоюз решил принять ответные меры на закон о национальной безопасности в Гонконге, включая ограничение экспорта технологий которые "могут быть использованы для преследований или массовой слежки". Кроме того, европейская сторона "рассмотрит последствия для политики предоставления убежища, миграции, виз и проживания".

Теги
Китай
Пандемия COVID-19
Комитет ООН подтвердил закрепленное в международном пакте право на мирные собрания
В ООН отметили, что такой мотив для запрета, как защита "общественного здоровья", следует применять только в исключительных случаях
Читать полностью