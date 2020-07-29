Китай выразил ЕС протест за санкции против Гонконга в связи с законом о нацбезопасности

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китайские власти считают новые ограничительные меры Евросоюза в отношении Гонконга после принятия закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе прямым вмешательством во внутренние дела КНР и выражают решительный протест. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела Гонконга, поскольку это часть Китая. Соответствующие меры Евросоюза следует считать нарушением основополагающих норм дипломатии и международного права, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Китайская сторона выражает в связи с этим решительный протест.

По словам Ван Вэньбиня, Пекин уже сделал европейской стороне серьезное представление по данному поводу. Он добавил, что новый закон о национальной безопасности "положительно отразится на иностранных предприятиях в Гонконге".

Во вторник Совет ЕС сообщил, что Евросоюз решил принять ответные меры на закон о национальной безопасности в Гонконге, включая ограничение экспорта технологий которые "могут быть использованы для преследований или массовой слежки". Кроме того, европейская сторона "рассмотрит последствия для политики предоставления убежища, миграции, виз и проживания".