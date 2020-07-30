Правительство ФРГ оставило без комментариев сообщение Трампа о Германии и России

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Кабмин ФРГ не будет реагировать на упреки президента США Дональда Трампа, сделанные через Twitter, об отношениях Москвы и Берлина в сфере энергетики. Об этом сообщил в четверг в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель германского правительства.

Поставить Берлин на место, или Почему Трамп хочет вывести американские войска из Германии

"Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем этот твит президента США", - указали в кабмине.

Ранее Трамп написал, что "Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию", но США все равно "должны защищать Германию от России". При этом он вновь упрекнул Берлин в том, что ФРГ тратит, на его взгляд, недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Останутся в ФРГ при этом максимум 25 тыс. военных.