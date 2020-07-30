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Выборы президента США - 2020

Ключевые однопартийцы Трампа отвергли идею переноса выборов в США

Инициатива не нашла поддержки в том числе у лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Ключевые однопартийцы президента США Дональда Трампа категорически отвергли его идею изучения возможности переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов из-за пандемии. Данная инициатива не нашла поддержки в том числе у лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла.

Комментируя предложение главы государства, этот влиятельный законодатель заявил в четверг, что дата выборов, запланированных на 3 ноября, "высечена в камне". При этом Макконнелл напомнил, что выборы в прошлом проходили в США, несмотря на кризисы.

Кроме того, идею Трампа отвергли сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Тед Круз. "Думаю, отсрочка в проведении выборов, вероятно, не была бы хорошей идеей", - сказал журналистам Грэм, являющийся председателем юридического комитета верхней палаты Конгресса.

Предложение главы администрации США не поддержал уже и ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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