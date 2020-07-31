Reuters: сенаторы США представили законопроект об увеличении военной помощи Украине

ТАСС, 31 июля. Члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект, согласно которому Украине должна быть выделена ежегодная военная помощь в размере $300 млн. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Согласно его информации, законопроект был представлен председателем комитета Джеймсом Ришем (республиканец от штата Айдахо) и старшим демократом Робертом Менендесом (от штата Нью-Джерси), к которым присоединились сенаторы-демократы Крис Мерфи (штат Коннектикут) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир), а также республиканцы Роб Портман (штат Огайо) и Джон Баррассо (штат Вайоминг).

Законопроект предусматривает выделение до $4 млн на подготовку украинских военнослужащих. Министерство обороны США и Госдепартамент, указывает Reuters, должны будут доложить о расходах и потребностях украинских вооруженных сил, а также подготовить план по оказанию помощи в сфере обеспечения безопасности этого государства. Законопроект также предписывает американским властям назначить спецпредставителя США по Украине.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год, заявил, что американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает назначить нового человека на пост спецпредставителя США по Украине, который до своей отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер.

Помпео также заявил, что исполнительная ветвь власти поддерживает предложение законодателей увеличить объем помощи Украине, направленной на поставки вооружений. Сенат США ранее одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Согласно этому документу, Украина по военной линии от США может получить $250 млн.

Свою версию проекта оборонного бюджета одобрила и Палата представителей. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат. После этого конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен главе государства на подпись.

О скандале вокруг помощи Украине

В Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году.

Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан Сенатом, в котором большинство у его однопартийцев.