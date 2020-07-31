Советник Трампа считает, что на выборах президента США могут проголосовать иностранцы

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Граждане других государств могут массово проголосовать на президентских выборах в США, поскольку отправляемые по почте бюллетени не проверяют достаточно тщательно. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News один из ключевых советников президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.

"Личности всех тех, кто отправляет бюллетени по почте, не подтверждают. Никто не проверяет, являются ли эти люди гражданами США, - полагает он. - Возможно, что это будет происходить в масштабах миллионов человек".

По словам советника Трампа, демократы выступают против проведения надлежащих проверок бюллетеней. По его словам, это грозит "массовыми нарушениями на выборах".

Президент США в четверг в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов главы государства в связи с распространением коронавируса в стране. Позже Трамп уточнил, что сам он не желает такого развития событий. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при голосовании по почте выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов президента практически неосуществим. Они намечены на 3 ноября.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,49 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 152 тысячи человек.