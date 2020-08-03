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США и Россия могут провести диалог по борьбе с терроризмом в ближайшие месяцы

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© AP Photo/Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и России могут провести диалог по вопросам борьбы с терроризмом в ближайшие месяцы. Об этом говорится в статье помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, опубликованной в газете The Washington Post в воскресенье.

"Другая область потенциального сотрудничества с Россией - борьба с терроризмом. И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории нападениям со стороны <...> экстремистов. Представители США, вероятно, будут взаимодействовать со своими коллегами в спецслужбах и правоохранительных органах России по этим вопросам в ближайшие месяцы", - заявил он.

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