США и Россия могут провести диалог по борьбе с терроризмом в ближайшие месяцы

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и России могут провести диалог по вопросам борьбы с терроризмом в ближайшие месяцы. Об этом говорится в статье помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, опубликованной в газете The Washington Post в воскресенье.

"Другая область потенциального сотрудничества с Россией - борьба с терроризмом. И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории нападениям со стороны <...> экстремистов. Представители США, вероятно, будут взаимодействовать со своими коллегами в спецслужбах и правоохранительных органах России по этим вопросам в ближайшие месяцы", - заявил он.