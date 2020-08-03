Франция отказались ратифицировать соглашение с Гонконгом об экстрадиции

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Франция приняла решение не ратифицировать в его нынешнем виде соглашение с Гонконгом об экстрадиции. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Франции.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"В связи с последними событиями [в Китае] Франция не намерена ратифицировать в его нынешнем виде договор об экстрадиции, подписанный 4 мая 2017 года между Францией и Специальным административным районом [Китая], которым является Гонконг", - говорится в заявлении.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.