МИД Индии назвал новую политическую карту Пакистана "абсурдом"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. МИД Индии считает, что новая политическая карта Пакистана, утвержденная премьер-министром этой страны Имраном Ханом, которая включает территории, подконтрольные Индии, является "проявлением политического абсурда". Об этом сообщается в заявлении, размещенном во вторник на официальном сайте ведомства.

"Мы видели так называемую "политическую карту" Пакистана, которую обнародовал премьер-министр Имран Хан. Это проявление политического абсурда, которое порождает несостоятельные претензии на территории индийского штата Гуджарат и наших союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх", - говорится в заявлении.

"Эти нелепые утверждения не имеют ни юридической силы, ни международного доверия. Фактически эти новые попытки лишь подтверждают одержимость Пакистана территориальным экспансионизмом, поддерживаемым трансграничным терроризмом", - отмечает индийское внешнеполитическое ведомство.

Ранее во вторник премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил об утверждении новой политической карты страны, в которую включена вся территория Кашмира, в том числе и подконтрольная Индии его часть, а также ряд других спорных территорий. Хан заявил, что Пакистан будет вести политическую борьбу "за право самоопределения жителей Кашмира", при этом он отметил, что не верит в военное решение проблемы.