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Власти Доминиканы не подтвердили прибытие в страну Хуана Карлоса I

Бывший испанский монарх не значится в реестре въехавших в республику иностранных граждан, сообщает газета El Nacional

БОГОТА, 4 августа. /ТАСС/. Властям Доминиканской Республики неизвестно о прибытии в страну экс-главы Испании Хуана Карлоса I. Об этом во вторник сообщила газета El Nacional со ссылкой на национальную миграционную службу.

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По ее данным, бывший испанский монарх не значится в реестре въехавших в Доминиканскую Республику иностранных граждан. Кроме того, МИД также не подтверждает его прибытие.

Отмечается, что Хуан Карлос I последний раз был Доминикане в феврале и покинул ее 2 марта.

В понедельник стало известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами почетного короля (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола).

По данным испанских СМИ, экс-глава государства уже покинул территорию Испании и находится либо в Доминиканской Республике, либо в Португалии. Его супруга и мать Филиппа VI София осталась в Испании.

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