В ЕС выразили соболезнования в связи с взрывом в Бейруте и готовность помочь

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Мои мысли обращены к народу Ливана и семьям жертв трагического взрыва в Бейруте. ЕС готов предоставить помощь и поддержку", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

"Евросоюз выражает свою полную солидарность и поддержку семьям жертв, народу и ливанским властям в связи с жестокими взрывами в Бейруте", - заявил в свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По первым данным, число погибших достигло 30 человек, 3 тыс. пострадали. По неофициальным сведениям, жертв намного больше - люди находятся под разрушенными взрывной волной в районе порта зданиями.